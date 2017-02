23/02/2017 09:50

CALCIOMERCATO FIORENTINA / La Fiorentina lavora al 'dopo Paulo Sousa' in panchina: secondo quanto si legge su 'La Nazione' la lista dei candidati include i nomi di Maurizio Sarri, Eusebio Di Francesco, Marco Giampaolo e Rolando Maran. L'allenatore del Sassuolo è l'uomo giusto per Della Valle, mentre il tecnico del Napoli lo è per Pantaleo Corvino.

S.D.