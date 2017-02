Porto-Juve, dal 'caso' esultanza all'allenamento post partita: reazioni e futuro Bonucci

23/02/2017 09:10

PORTO-JUVE / La decisione di Massimiliano Allegri di 'spedire' Leonardo Bonucci in tribuna in occasione di Porto-Juve dopo l'acceso scambio di vedute nella partita contro il Palermo fa ancora discutere, soprattutto per il timore dei tifosi di vedere ripercussioni sul calciomercato estivo. La vittoria per 0-2 contro i lusitani, infatti, ha solo 'smorzato' le polemiche sula presa di posizione del tecnico, comunque avallata da una parte rilevante della tifoseria.

A far ulteriormente discutere è stato il 'caso' dell'esultanza troppo 'moderata' di Bonucci in tribuna. Se in un primo momento più di un tifoso è apparso perplesso dalle immagini che arrivavano dal Portogallo, col passare delle ore si sono diffuse altri filmati che hanno mostrato il difensore mentre 'esplode' al secondo gol bianconero.

E i tifosi lo hanno fatto notare su Twitter: "Non credete a chi dice che Bonucci non abbia esultati ai gol. Bufala", "Premium cam: Bonucci in tribuna ha sorriso, tifato, sofferto, sma......to, esultato. Come tutti. Non credete agli screen", "Dopo l'apatia irritante nella ricognizione in campo della vigilia, ieri è stato bello vedere Bonucci soffrire coi compagni...bentornato Leo!".

I tifosi hanno commentato anche la decisione presa da Allegri di far allenare chi non ha giocato contro il Porto subito dopo il fischio finale della partita, compreso ovviamente Bonucci: "Grande Bonucci, sei un vero professionista è un esempio per noi giovani. Chi sbaglia paga con umiltà e si allena il doppio", "Bonucci è ancora là che si allena, tornerà a piedi. Giustamente. #PortoJuve".

Porto-Juventus, quali ripercussioni sul futuro di Bonucci?

Secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport', per Leonardo Bonucci il caso è chiuso. Lui ama la Juventus e non si lascerà condizionare da questo episodio. La novità di calciomercato Juventus è rilevante: Chelsea, Manchester City, United e Barcellona, già pronte a tornare alla carica per Leonardo Bonucci in estate, dovranno mettersi il cuore in pace.

S.D.