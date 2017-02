Inter, papà Gagliardini: "Benissimo con Pioli, che storia il trasferimento..."

23/02/2017 09:18

INTER GAGLIARDINI / Alessandro Gagliardini, padre del giovane centrocampista dell'Inter, ha fatto il punto sul momento di suo figlio Roberto svelando anche alcuni retroscena privati: "Nel 2000 insegnavo calcio ai bambini dell’U.S. Mariano di Dalmine, avevano tutti 8 anni come Andrea, ma infilai anche Roberto, 6 anni, il più piccolino, così li accompagnavo insieme - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Roberto giocava in attacco, sempre contro i più grandi, era un trottolino e quando gli davano le botte lo prendevo in braccio e lo portavo fuori. Lo chiamavano 'Duracell', come le pile, non si stancava mai. Un anno dopo li notò il maestro Bonifaccio dell’Atalanta, il pullmino passava da casa e li portava a Zingonia insieme. “Divertitevi senza pensare di essere arrivati” ho detto subito loro".

L'ATALANTA - "Grazie a Gasperini che crede nei giovani. Ce ne sono tanti di talento e ora che circolano meno soldi hanno più opportunità. Esordio? Altre sliding doors. Roberto è stato chiamato da Ventura a causa dell’infortunio di Marchisio, glielo ha comunicato il fratello per sms e lui pensava che fosse uno scherzo. Io mi sono messo a piangere dalla gioia. Coverciano? Mi disse: “Papà, appena sono entrato e mi è venuto incontro Buffon mi è venuto un colpo!”".

L'INTER - "Che storia. Mentre è in pullman per giocare contro la Juve a Torino, il procuratore gli comunica l’accordo con l’Inter. Torna indietro e dorme a Milano per le visite mediche. Se la sentiva che sarebbe andato all’Inter… sono contento, ho sempre tifato nerazzurro e il mio idolo era Mazzola. Esordio contro il Chievo? Non credevo che partisse titolare, è andata mia moglie. Preferisco guardarlo in tv: in pubblico mi devo controllare, a casa faccio salti di gioia. Non ha limiti, si trova benissimo con Pioli, gli manca solo il gol. Speriamo contro la Roma, mi dispiacerebbe se segnasse all’Atalanta...".

