Calciomercato Juventus, salgono le quotazioni di Allegri all'Arsenal: Wenger sarà addio!

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI ARSENAL WENGER - Nonostante l'importantissima vittoria esterna sul campo del Porto, nell'andata degli ottavi di finale della Champions League, continuano a tenere banco in casa Juventus, i rumors sul futuro del tecnico Massimiliano Allegri e su quello del difensore Leonardo Bonucci.

L'acceso diverbio 'scoppiato' durante il match tra i bianconeri e il Palermo in campionato (e proseguito anche negli spogliatoi), venerdì della scorsa settimana, ha generato un vero e proprio caso che sembra essersi tutt'altro che sgonfiato col passare delle ore: a distanza di giorni, come è noto, il tecnico ha deciso di automultarsi (devolvendo la somma in beneficienza) mentre, di concerto con il club, ha optato per l'esclusione del 29enne di Viterbo dalla delicata partita contro i lusitani, spedendolo in tribuna.

I tifosi hanno comprensibilmente paura che quanto accaduto possa aver creato una frattura insanabile ed avere ripercussioni sul calciomercato Juventus, anche alla luce delle voci circolate. Bonucci si sarebbe sfogato con i suoi amici: l'ex Bari non avrebbe gradito la decisione di essere punito dal club, soprattutto in considerazione del difficile periodo passato recentemente (per i problemi di salute del figlio) ma anche per il fatto di aver preferito 'sposare' la causa juventina rinnovando, invece di accettare le ricche offerte provenienti dall'Inghilterra (Pep Guardiola era disposto a fare follie pur di portarlo al City). Il difensore avrebbe anche meditato l'addio, per poi però subito allontanare questa idea. L'averlo visto poi non esultare ieri all'Estádio do Dragão dopo le reti dei suoi compagni, è stato un altro boccone amaro da digerire.

In prospettiva estiva però, il problema potrebbe nuovamente porsi con decisione. Ma non è detto che a lasciare Torino, debba essere per forza Bonucci. Stando a quanto riferito dalla stampa inglese, le quotazioni di Massimiliano Allegri come possibile sostituto di Arsene Wenger sulla panchina dell'Arsenal solo in netto rialzo: gli ottimi risultati in campionato ma soprattutto sul palcoscenico europeo, avrebbero convinto la dirigenza dei 'Gunners' a puntare forte sull'ex tecnico del Milan.

Per quel che riguarda Wenger, le probabilità che firmi un rinnovo con il club londinese sono ormai infinitesimali. "Non importa cosa accadrà - ha detto lo stesso trainer transalpino - io il prossimo anno allenerò, qui o altrove. Ho parlato con la dirigenza ma non voglio dire cosa pensano i dirigenti del mio futuro. Quello che conta è il club, non il mio futuro". Parole che hanno il sapore del commiato. Di certo - secondo quanto riferito dal tabloid britannico 'Daily Mail' - l'allenatore francese non andrà in Cina, attuale regina del calciomercato, nonostante le importantissime (ovverosia ricchissime) offerte ricevute. Il manager della formazione londinese infatti, preferirebbe la panchina di un top club europeo.

