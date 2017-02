Manchester United, agente Rooney in Cina. E Bacca e Kalinic...

23/02/2017 08:01

ROONEY CINA / La 'telenovela' di calciomercato 'Wayne Rooney in Cina' si è arricchita con una nuova puntata: secondo quanto riferisce 'Sky Sports', il procuratore dell'attaccante del Manchester United, Paul Stretford, è in Cina per discutere con i club asiatici interessati all'acquisto del suo assistito.

Il possibile trasferimento di Wayne Rooney potrebbe condizionare il destino di due bomber della Serie A: Carlos Bacca e Nikola Kalinic. Tutti e tre, infatti, sono stati accostati a più riprese al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, che ha dichiarato: "Kalinic è la nostra prima scelta, ma la Fiorentina non vuole lasciarlo andare. Rooney? Con lui c’è stato un approccio, ma poco approfondito: non sarebbe adatto al nostro stile di gioco".

Nell'eventualità in cui dovesse essere proprio il Tianjin la nuova squadra di Rooney (nonostante le parole di 'chiusura' di Cannavaro), la Fiorentina potrebbe tirare un sospiro di sollievo sulla permanenza a Firenze di Kalinic e anche la pista Bacca andrebbe a cadere. Sono diversi, però, i club cinesi interessati a Rooney. Pertanto, il rilancio di Cannavaro per Kalinic resta per ora una 'minaccia' concreta per la Fiorentina. Kalinic, come Bacca in casa Milan, ha tempo fino al 28 febbraio per valutare la nuova proposta cinese.

S.D.