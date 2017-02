Calciomercato Milan, duello Bernardeschi-Pastore: in palio la 10 rossonera

23/02/2017 07:36

CALCIOMERCATO MILAN BERNARDESCHI PASTORE / Obiettivo numero 10. E non solo. Come mette in evidenza 'Tuttosport', il tour degli stadi di Massimo Mirabelli prosegue: il ds in pectore del Milan questa sera sarà a Firenze non solo per visionare di nuovo Dahoud e Kramer del Borussia M'Gladbach, ma anche per seguire uno dei grandi sogni di questa estate: Federico Bernardeschi, fantasista classe 1994 ed oggetto del desiderio di mezza Europa, tra cui anche i 'cugini' dell'Inter.

Il 'Diavolo' vuole iniziare a tastare il terreno: c'è da capire se esistono margini per strapparlo alla Fiorentina già in estate o se bisognerà aspettare un altro anno. L'idea, comunque, è quella di presentarsi ai tifosi con un acquisto di qualità, un numero 10 che sia in grado di riaccendere l'entusiasmo e far tornare la gente allo stadio. Ecco perché la pista che porta al talento viola non è l'unica: il Milan infatti si è messo sulle tracce anche di Javier Pastore, argentino ex Palermo che nei giorni scorsi è stato avvistato a Milano. 'El Flaco' non sta vivendo una stagione esaltante al Paris Saint-Germain ed un’eventuale offerta dai parte dei rossoneri la prenderebbe sicuramente in considerazione.

D.G.