Stadio della Roma, arriva una causa da un miliardo di euro?

STADIO DELLA ROMA / Quella di ieri, mercoledì 22 febbraio, è stata un'altra giornata negativa sul fronte news Roma legate al nuovo stadio. Beppe Grillo ha, infatti, dichiarato: "Vogliamo fare lo stadio, ma non a Tor di Valle. In una zona nella quale non ci sia un rischio idrogeologico. Decideranno giunta e Sindaco dove farlo. Nessuno dice no allo stadio".

I proponenti hanno replicato: "Dopo cinque anni di lavori su un progetto in stato avanzato di approvazione nel rispetto di leggi, regolamenti e delibere, non è in alcun modo ipotizzabile un sito alternativo a Tor Di Valle. L’area è sicura dal punto di vista idrogeologico e anzi il progetto, con investimenti totalmente a carico dei privati, va a sanare il rischio idrogeologico presente nel quartiere limitrofo di Decima, ben al di fuori del sito dove verrà progettato lo Stadio e dove abitano oltre 10mila romani".".

E il presidente giallorosso James Pallotta ha avvertito: "Ci aspettiamo un esito decisamente positivo dall'incontro in programma venerdì. In caso contrario, sarebbe una catastrofe per il futuro dell'AS Roma, del calcio italiano, della città di Roma e francamente per i futuri investimenti in Italia".

Secondo quanto si legge sulle pagine del 'Corriere dello Sport', in caso di fumata nera sul progetto del nuovo stadio della Roma potrebbe partire una causa con richiesta di risarcimento danni per un miliardo di euro.

Stadio della Roma, è stallo totale

Lo 'stallo' sul nuovo stadio ha catalizzato le attenzioni della dirigenza giallorossa in queste settimane (mesi?), che sul fronte calciomercato è chiamata a risolvere a breve alcuni rinnovi eccellenti nella sua rosa. In particolare, quello di Kostas Manolas appare una soluzione a dir poco complicata: le probabilità di veder partire a fine stagione il difensore greco, nel mirino dell'Inter e non solo, sono elevatissime. Tornerà nell'eventuale nuovo stadio della Roma da avversario?

