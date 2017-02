Calciomercato Barcellona, sprint per Moreno

23/02/2017 06:58

CALCIOMERCATO BARCELLONA / Nonostante sia di proprietà del Watford, Juanfran Moreno potrebbe trasferirsi sin da subito al Barcellona, vista la sua attuale militanza al Deportivo La Coruña. Il regolamento, consentirebbe infatti al club catalano di acquistare il terzino destro, valutato circa 8 milioni di euro, per sopperire alla lunga assenza di Aleix Vidal, perché già si trova nella Liga. Secondo 'TV3', le trattative sarebbero in una fase avanzata, con il Barça che è pronto a chiudere nel caso in cui dovessero tornare alte le speranze di acciuffare il Real Madrid, sconfitto ieri dal Valencia nel recupero di Liga.

D.T.