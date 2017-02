Calciomercato Napoli, agente Conti: "Sempre piaciuto agli azzurri ma c'è Hysaj"

23/02/2017 06:36

CALCIOMERCATO NAPOLI CONTI / Intervenuto ai microfoni di 'Radio Crc', Mario Giuffredi, procuratore di Andrea Conti, ha parlato del futuro del giocatore dell'Atalanta, nel mirino di molti club, tra i quali il Napoli: "E' un giocatore di grande prospettiva, così come Hysaj. Credo Conti abbia più possibilità di cambiare squadra a fine anno, dato che Hysaj si trova già in un grande club".

RUOLO - "Nel Napoli Conti potrebbe ricoprire anche il ruolo di Callejon, facendo bene entrambe le fasi".

MERCATO - "E' sempre piaciuto al Napoli, da De Laurentiis a Giuntoli, passando per Sarri. Occorre però fare i conti con il mercato. Lui piace anche a squadre estere. In quel ruolo c'è Hysaj al Napoli, dunque portarlo in azzurro non sarebbe facile per una questione di concorrenza".

L.I.