Porto-Juventus, Alex Sandro: "Al ritorno dovremo fare meglio"

23/02/2017 00:16

PORTO JUVENTUS ALEX SANDRO / Intercettato dai microfoni di 'Premium Sport', Alex Sandro ha commentato la vittoria contro la sua ex squadra Porto: "Siamo felici, ma dobbiamo continuare concentrati. Giocare contro il Porto è sempre difficile, ma l'uomo in più ci ha agevolato. Al ritorno però dovremo fare meglio di oggi. Ipoteca sul passaggio del turno? Dovremo giocare come se fosse zero a zero, giocare fino alla fine per vincere. Modulo? Siamo felici, dobbiamo continuare così. Non dobbiamo mollare mai, ora sotto con l'Empoli".

D.G.