Porto-Juventus, Espirito Santo: "Il rosso a Telles? L'arbitro poteva prendere un'altra decisione"

23/02/2017 00:10

PORTO JUVENTUS ESPIRITO SANTO / Nella canonica conferenza stampa del postgara, Nuno Espirito Santo, tecnico del Porto, ha analizzato la sconfitta rimediata contro la Juventus:

"Posso solo ringraziare il 'Dragao' per il sostegno, anche quando eravamo sotto ci hanno sostenuto. Grazie a tutti. L'espulsione di Telles determinante per il risultato? In una partita di Champions l'arbitro avrebbe potuto prendere un'altra decisione. Ovviamente l'errore c'è stato ed è stato sanzionato, ma questo serve a crescere, sia individualmente che come squadra. In dieci diventa tutto più difficile, ma questo è il calcio, questa è la vita. E' complicato ma non è del tutto chiuso il discorso qualificazione".

D.G.