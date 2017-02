Stadio della Roma, i proponenti replicano a Grillo: "Non ipotizzabile altro sito"

22/02/2017 23:56

STADIO DELLA ROMA GRILLO / Le parole del leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, sul progetto del nuovo stadio della Roma hanno inevitabilmente scatenato le repliche delle controparti. Dopo il presidente della Roma, James Pallotta, anche i proponenti del progetto hanno risposto: "Dopo cinque anni di lavori su un progetto in stato avanzato di approvazione nel rispetto di leggi, regolamenti e delibere, non è in alcun modo ipotizzabile un sito alternativo a Tor Di Valle. L’area è sicura dal punto di vista idrogeologico e anzi il progetto, con investimenti totalmente a carico dei privati, va a sanare il rischio idrogeologico presente nel quartiere limitrofo di Decima, ben al di fuori del sito dove verrà progettato lo Stadio e dove abitano oltre 10mila romani".

L.P.