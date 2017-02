Juventus, Hernanes sul caso Bonucci: "Mi piacciono queste scelte"

23/02/2017 01:53

NEWS JUVENTUS/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', l'ex centrocampista della Juventus Hernanes - ora all'Hebei Fortune - ha commentato così la scelta dei bianconeri di mandare Bonucci in tribuna nella gara con il Porto per un battibecco avuto con Allegri: "La Juventus è un'azienda, non è una squadra. Chi non rispetta le regole deve subire le sanzioni. Questo tipo di scelte mi piacciono, soprattutto per le regole da rispettare".

S.F.