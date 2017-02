Calciomercato Milan, agente Mati Fernandez: "Cina? Vediamo..."

23/02/2017 00:05

CALCIOMERCATO MILAN MATI FERNANDEZ CINA / Mati Fernandez non è ancora riuscito a ritagliarsi il proprio spazio nel Milan. Sono appena 93 i minuti di gioco totalizzati fin qui: "E' stato infortunato al ginocchio, non gioca solo per questo motivo", ha spiegato il suo agente, Alejandro Santisteban, a 'Sky Sport'. Proprio quest'ultimo, però, non escude un possibile addio a fine stagione: "In Cina? Vediamo a giugno. Intanto, grazie alla sua qualità, giocherà spesso con il Milan da qui a fine stagione".

D.G.