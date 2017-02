Siviglia-Leicester, Sampaoli insoddisfatto: "Siamo stati superiori, peccato per il risultato"

22/02/2017 23:40

SIVIGLIA LEICESTER SAMPAOLI / Il Siviglia si aggiudica il primo round col Leicester ma Jorge Sampaoli non è completamente soddisfatto:

"Siamo stati superiori rispetto ai nostri avversari. Abbiamo avuto dieci palle gol evidenti, mentre loro hanno prodotto molto poco. Alla fine penso che meritavamo di più. Loro invece hanno fatto la gara che ci aspettavamo: sapevamo che hanno quei quattro davanti che si scambiano spesso di posizione mettendo in difficoltà gli avversari. Vincere in Champions è sempre molto importante, peccato per il poco margine. Ora dobbiamo andare lì e cercare di vincere!", ha spiegato in conferenza stampa il tecnico degli andalusi.

D.G.