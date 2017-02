Hebei Fortune, Pellegrini: "In futuro vorrei allenare in Serie A"

22/02/2017 23:36

HEBEI FORTUNE PELLEGRINI SERIE A / Premier League, Cina e poi... Serie A? Il tecnico dell'Hebei Fortune ed ex manager del Manchester City Manuel Pellegrini, dal ritiro di Marbella interviene ai microfoni di 'Sky Sport': "Sono andato in Cina perché ho lavorato tanto tempo in Europa e non c'era nessun club che mi stuzzicava. In passato sono stato molto vicino a squadre italiane e in futuro mi piacerebbe allenare proprio in Serie A. Quest'anno, per il mercato, ho pescato proprio dal calcio italiano. Il livello del calcio cinese sta crescendo, sta attraversando una fase di progresso e tra 20 anni sarà potentissimo. Champions League? Le favorite per vincere sono le solite, le spagnole: ma non voglio dimenticare la Juventus. Io ho il rimpianto di non avere mai vinto questa fantastica coppa".



L.P.