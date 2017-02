Porto-Juventus, l'amarezza di Casillas: "Loro agevolati dall'espulsione"

22/02/2017 23:10

PORTO JUVENTUS CASILLAS / Al termine di Porto-Juventus, terminata 2-0 in favore dei bianconeri, Iker Casillas è stato intercettato dai microfoni di 'Premium Sport': "La partita con l’espulsione di Telles è girata in favore della Juventus. abbiamo cercato di tenere duro e ci siamo riusciti senza troppe sofferenze fino a quei cinque minuti, che di fatto hanno spaccato il match.

Speranze per il ritorno? Sappiamo che è difficile ribaltare un risultato del genere, specialmente in casa di una squadra preparata come la Juventus: abbiamo tre settimane di tempo per prepararla e ci proveremo, certo sarebbe più facile se anche a Torino venisse espulso un giocatore bianconero all'inizio. Le speranze sono poche, ma noi ci proveremo fino alla fine. Io mi sono ritrovato: a Madrid mi sono accorto che la mia esperienza era finita, c'erano molte persone che mi criticavano e ho capito che era arrivato il momento di cambiare aria. Al Porto ho ritrovato le giuste motivazioni".

D.G.