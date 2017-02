Porto-Juventus, Allegri: "Oggi grande partecipazione di tutti. Già da sabato Pjaca..."

22/02/2017 23:02

PORTO JUVENTUS ALLEGRI / La Juventus espugna il 'do Dragão' grazie alle scelte di Allegri. Il Porto, infatti, viene steso con le reti dei due subentrati Pjaca e Dani Alves: "Non era un sogno una partita così. E' stata una bella partita come personalità: abbiamo sofferto i primi cinque minuti poi presa la gara in mano in superiorità numerica, abbiamo avuto molta pazienza - l'analisi del postgara di Massimiliano Allegri a 'Premium Sport' - La superiorità ce l'hai quando devi difendere, siamo stati pazienti e abbiamo fatto un buon risultato per il ritorno. Durante la stagione ci sono momento in cui c'è tensione e oggi è arrivata al momento giusto nel momento giusto.

Modulo? Era giusto cambiare perché ci voleva più aria, però dobbiamo migliorare. A volte torniamo indietro ma con il lavoro miglioreremo. Questa sera siamo andati tutti e ventitré con grande partecipazione. Ci giochiamo Champions, campionato, Coppa Italia: ci vuole entusiasmo, voglia, spensieratezza ed incoscienza. Abbiamo ampi margini di miglioramento ma la squadra è matura. Porto? Se giochi un ottavo, è difficile, contro di noi è difficile.

Pjaca? Non è un problema, ma già da sabato nei cinque giorni avuti per lavorare, il ragazzo era uscito con atteggiamento diverso. Negli ultimi tre giorni avevo visto un cambiamento spaventoso, ha tecnica e velocita, è giovane, bisogna saperli aspettarli e consegnarli. Quelli scarsi diventano meno scarsi e quelli bravi un po' più bravi", ha concluso il tecnico bianconero.

