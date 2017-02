22/02/2017 23:01

PORTO JUVENTUS BONUCCI / Niente festa, si suda. Al triplice fischio della sfida che ha visto la Juventus trionfare per 0-2 sul campo del Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, i calciatori bianconeri che erano andati in tribuna sono scesi in campo per una seduta atletica. Presente, ovviamente, anche Leonardo Bonucci, al centro di un altro 'caso' per non aver esultato alle reti juventine.

L.P.