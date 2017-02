Porto-Juventus, Pjaca: "Contentissimo, ma continuiamo a fare attenzione"

22/02/2017 22:56

PORTO JUVENTUS PJACA / Finalmente Marko Pjaca. Contro il Porto il croato ha realizzato la sua prima rete con la maglia della Juventus. L'ex Dinamo Zagabria non poteva scegliere sera migliore per rompere gli indugi: "Sono molto contento. Per noi è una vittoria importante: il gol mi fa felice, ma sono più contento del risultato della squadra. Anche a Torino, però, dovremo giocare seriamente: partire dal 2 a 0 ottenuto qui è un bel vantaggio, ma non dovremo avere cali di concentrazione. Se mi sento più titolare? Rispetto le decisioni del mister, io cerco di fare sempre il meglio tutte le volte che vengo chiamato in causa”, ha dichiarato a 'Premium Sport' nell'immediato postgara.

D.G.