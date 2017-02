Porto-Juve, Bonucci non esulta al gol: scoppia il caso sul web

22/02/2017 22:47

PORTO JUVE/ Leonardo Bonucci nell'occhio del ciclone nella serata in cui la Juventus ha espugnato il campo del Porto in Champions League. Al primo gol di Pjaca, il difensore bianconero - spedito in tribuna per punizione - è rimasto piuttosto freddo, scatenando la reazione dei tifosi juventini. La mancata esultanza ha fatto arrabbiare il popolo di 'Madama' che punta il dito contro Bonucci. Da segnalare per dovere di cronaca, che Bonucci al secondo gol segnato da Dani Alves ha però esultato come un vero tifoso juventini. Ecco i 'Tweet' più significativi raccolti da Calciomercato.it.



S.F.