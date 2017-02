Chelsea, Conte promette: "Farò meglio di Ancelotti! Vi svelo la ricetta per vincere"

22/02/2017 22:18

CHELSEA CONTE / “Il mio colore preferito è il blu. E il Chelsea ha la maglia azzurra come la mia nazionale”. Si apre così la lunga intervista che Antonio Conte ha rilasciato al sito ufficiale del club inglese dove ha stilato un bilancio dei suoi primi e esaltanti mesi alla guida dei ‘Blues’.

“Ho sempre seguito il Chelsea perché ci giocavano tanti giocatori italiani come Vialli, Zola e Di Matteo. Con Gianluca, poi, siamo stati compagni alla Juventus per molto tempo: era il mio capitano, poi al suo addio ho ereditato la sua fascia. La prima persona che ho chiamato quando ho ricevuto la chiamata di Abramovich è stata Ancelotti, in seguito ho parlato parecchie volte con Vialli e Zola, prima che diventasse il manager del Birmingham, ora è molto impegnato. La partenza non è stata semplice per me, così come per la mia famiglia: questa è la nostra prima esperienza all’estero. Ora stiamo cercando di creare le nostre abitudini ed ho la fortuna di vivere a Londra che è un posto fantastico dove lavorare. Abbiamo delle strutture fantastiche è un presidente molto presente col quale parlo spesso delle questioni di campo”.

Il manager pugliese si è poi soffermato sulla sua filosofia, tanto di gioco quanto di vita: “Per vincere non solo una battaglia ma la guerra bisogna creare il giusto spirito di gruppo. Solo così si riesce a creare una squadra e sfruttare il talento di ogni singolo giocatore nel migliore dei modi. E poi è fondamentale avere una famiglia dietro: nei momenti negativi ti permette di superarli e andare avanti. Questi sono gli ingredienti fondamentali per vincere un campionato”.

Ora guida la classifica con 8 punti di vantaggio sulle inseguitrici: “L’importante è guardare solo noi stessi. Se vinciamo i risultati delle altre non contano: conta solo il nostro risultato. Il record delle 13 vittorie di fila? Ci ha permesso di guadagnare fiducia oltre che mandare un messaggio ai nostri avversari. Quando si rincorre vedere la capolista che non si ferma mai mette molta pressione”.

Conclusione dedicata ai suoi nuovi tifosi, per i quali è già diventato un beniamino grazie al suo temperamento: “Sono incredibili! Mi ricordo la mia prima partita contro il West Ham: avevano preparato la bandiera tricolore dell’Italia! Poi mi hanno sempre molto grande entusiasmo, grande passione. Per me tutto questo è fantastico, sentire urlare il mio nome sia in casa che fuori. A volte mi sento quasi in imbarazzo… ma è fantastico. Io come Ancelotti sul bus aperto per festeggiare lo scudetto? Sì lo spero. Ma voglio anche superare Carlo e sono sicuro di essere in grado di farlo”.

D.G.