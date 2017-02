22/02/2017 22:22

PORTO JUVENTUS/ Marko Pjaca ha scelto il palcoscenico migliore per segnare il suo primo gol in maglia bianconera: il croato, atteso da tutti i tifosi juventini, si è sbloccato in Champions League portando avanti i suoi nel delicatissimo ottavo di finale che vede la Juventus impegnata in casa del Porto. Un gol storico per l'ex Dinamo Zagabria, mandato in campo pochi minuti prima da Allegri al posto di Dani Alves.

S.F.