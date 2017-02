Monaco, due big della Premier su Bernardo Silva

23/02/2017 06:14

CALCIOMERCATO MONACO BERNARDO SILVA / La Premier League punta Bernardo Silva. Dopo averlo fatto al Benfica, il centrocampista portoghese si sta imponendo anche al Monaco dove finora ha totalizzato 9 gol e 7 assist in 36 partite. Un rendimento esaltante che ha attirato su di sé gli interessamenti di due big inglesi: come svela 'LeSport10', Manchester United e Chelsea duelleranno in estate per assicurarselo. I 'Red Devils' al momento sembrano in vantaggio in virtù di una opzione strappata al club monegasco.

D.G.