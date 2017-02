Roma, Vermaelen: "Voglio dimostrare il mio valore e restare a lungo"

22/02/2017 21:46

ROMA VERMAELEN / La sua stagione alla Roma fin qui non è stata esaltante. Thomas Vermaelen ha visto il campo, tra campionato e coppe, solamente in 9 occasioni. Prove nelle quali non sempre si è mostrato all'altezza, ma il centrale belga ha voglia di voltare pagina.

"Voglio dimostrare chi sono, voglio essere in forma ed essere libero di giocare al meglio, è arrivato il momento. Per la Roma e per la nazionale - ha spiegato a 'Play Sports' - Voglio giocare qui, dove sono ora, dimostrare quanto valgo ed essere in forma e restarci a lungo. Questa per me è la cosa principale, sia con il club che con il Belgio, perché abbiamo l'età giusta per eccellere e l'avremo anche quando ci saranno i Mondiali in Russia il prossimo anno".

D.G.