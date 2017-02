22/02/2017 21:57

VALENCIA REAL MADRID/ Il Real Madrid, nel recupero della Liga, ha perso a sorpresa in casa del Valencia. Una sconfitta analizzata così dal tecnico Zinedine Zidane: "Abbiamo perso la partita nei primi dieci minuti, dopo abbiamo fatto anche cose buone ma purtroppo era troppo tardi - ha dichiarato 'Zizou' a 'Bein Sports' - siamo arrabiati per il nostro avvio di gara e non ci sono scuse".

S.F.