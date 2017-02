22/02/2017 21:36

CALCIOMERCATO UFFICIALE BOJINOV CINA / Un'altra avventura, l'ennesima maglia per Valeri Bojinov che in carriera ha girato tutta l'Europa e, ora, sbarca in estremo oriente. Dopo aver rescisso il proprio contratto con il Partizan Belgrado, infatti, l'attaccante bulgaro classe '86 ha firmato un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione con il Meizhou Hakka, formazione di seconda divisione cinese.

L.P.