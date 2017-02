Italia, espulso contro la Juventus: occasione sprecata da Telles!

22/02/2017 21:14

ITALIA TELLES ESPULSIONE PORTO JUVENTUS / "Lo seguo da tempo. Se sarà eleggibile per la Nazionale, lo terrò in considerazione". Parlava così il ct Ventura in riferimento a Alex Telles, terzino brasiliano ma col passaporto italiano. Un'ottima occasione per il fluidificante mancino di mettersi in mostra era rappresentata dalla sfida di questa sera tra Porto e Juventus, valida per gli ottavi di Champions. Purtroppo per lui, però, ha sprecato questa chance: l'ex Inter, infatti, si è fatto espellere - per doppia ammonizione - in appena 27 minuti di gioco. Una serata completamente da dimenticare per lui.

D.G.