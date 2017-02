PAGELLE E TABELLINO DI PORTO-JUVENTUS: Alex Telles a testa bassa, Pjaca abbatte il muro

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

22/02/2017 22:37

PAGELLE E TABELLINO DI PORTO-JUVENTUS: PROMOSSI E BOCCIATI / La Juventus espugna il campo del Porto, nella gara d'andata di Champions League. Andrè Silva esce subito dalla scena, Soares resta isolato tra gli attenti Barzagli e Chiellini. Layùn entra con il piglio giusto e sfida e Cuadrado. Pjanic orchestra, Higuain spreca due volte in area, Dybala colpisce il palo. Bene Brahimi. Ma Allegri azzecca le sostituzioni e porta a casa un successo meritato.

PORTO

Casillas 6 – L'amico di Buffon è il giocatore con più presenze in Champions League, ben 167. Costretto a uscire con i piedi quasi al limite dell’area al 20', anche se Higuain sarebbe in fuorigioco. Attento sul tiro piazzato dell'attaccante argentino prima dell'intervallo. Incolpevole sui gol.

Maxi Pereira 6 – Partecipa attivamente alla fase offensiva, concedendo ampiezza alla formazione portoghese. Fa partire un paio di cross interessanti dalla destra.

Felipe 5,5 – Cerca di non correre rischi in area, spazzando via la palla senza intenzione di controllo. Prodigiosa chiusura in area su Higuain nel primo tempo.

Marcano 5 – Corre tanto, ma l'impegno a volte non basta. Viene messo a dura prova dagli inserimenti delle mezzepunte: Cuadrado gli sfugge spesso alle spalle, mentre lui è intento ad accorciare su Dybala. Su un'azione simile, Pjaca trova il gol.

Alex Telles 4 – Nel giro di un minuto e mezzo, a metà primo tempo, compie due falli evidenti da cartellino giallo e così viene spedito sotto la doccia dal signor Brych. Uscita di scena a testa bassa.

Danilo 5,5 – Fa schermo davanti alla linea dei quattro difensori, praticamente schiacciati dagli attaccanti juventini.

Brahimi 6,5 – Riesce a fare qualità al gioco del Porto, non trova la porta sui calci piazzati. Nel secondo tempo cerca di rendersi pericoloso in area, anche se è pienamente lucido. E' il giocatore più concreto e funzionale del Porto in questo match. Dal 74' Diogo Jota 5,5 – Entra in campo quando la partita è ormai compromessa. Gioca comunque con impegno e senza sbavature.

Ruben Neves 5,5 – Espirito Santo punta a sorpresa sulla sua fantasia dal primo minuto. Non male nelle prima battute, in dieci è costretto ad arretrare e tallonare Dybala. Dal 60' Corona – Entra in campo per dare maggiore intensità alla fase offensiva.

Herrera 5,5 – Lavora incessantemente in fase di pressing, Alex Sandro lo richiama agli straordinari e lui non si sottrae al sacrificio. Nel secondo tempo non salta al meglio per colpire la palla di testa, davanti alla porta di Buffon.

Andrè Silva 6 – Bravo palla al piede a trovare corridoi liberi sull'asse centrale, nei primi minuti. Espirito Santo lo tira fuori per inserire un difensore, dopo l'espulsione di Alex Telles. Dal 30' Layùn 6 – Entra subito nelle dinamiche del match e appare molto attento in fase di contenimento. Decisamente meglio di Alex Telles in termini di calcio giocato.

Soares 5,5 – Cerca di dare fisicità in avanti. In dieci svolge discretamente bene il compito di tenere alta la squadra. Scompare nella ripresa.

All. Espirito Santo 5 – Riserva una sorpresa dell'ultima ora sulla formazione titolare: Ruben Neves. Il Porto tiene nella prima mezz'ora. Poi Alex Telles compromette il match, così sacrifica Andrè Silva (diffidato) per fare una gara più attenta. Una scelta che, però, condizione tutta la partita e risulterà rinunciataria.

JUVENTUS

Buffon 6 – Praticamente inoperoso nel primo tempo, concede sicurezza nella ripresa.

Lichtsteiner 5,5 – Ottimo tempismo nelle chiusure dietro, buone cavalcate in avanti sulla destra. Nel secondo tempo si rende protagonista negativamente su un paio di episodi: si becca un giallo sacrosanto e, in un paio di occasioni, si fa soffiare la palla con i tutti i suoi compagni a fare densità in area, favorendo il contropiede del Porto. Dal 73' Dani Alves 7 – Entra in campo e alla prima occasione trova la rete del 2-0. La sua esperienza viene tutta fuori quando corre immediatamente ad abbracciare Lichtsteiner.

Barzagli 6,5 – Torna a disposizione dopo l'infortunio e viene catapultato in campo dopo la nota vicenda Bonucci. Gioca di esperienza su Soares, limitandolo nei movimenti.

Chiellini 6,5 – Insieme al compagno di reparto, deve tenere il ritmo partita dopo lo stop. Tampona subito Andrè Silva e commette fallo al limite. E' quello più attivo della linea arretrata bianconera.

Alex Sandro 7 – Spadroneggia sulla fascia sinistra, costringendo gli avversari a ripiegare e ricorrere spesso al raddoppio su di lui.

Khedira 7 – Recupera tanti palloni in mezzo al campo, ci prova nel primo tempo con un colpo di testa che finisce di poco a lato e nel secondo con un tiro dalla distanza.

Pjanic 7 – La prima punizione a sua disposizione è troppo lontana dalla porta e viene ribattuta dalla barriera. Muove con intelligenza la palla e cerca spesso di aprire sugli esterni.

Cuadrado 6 – E' tra i giocatori più pericolosi della Juventus. Attacca l'area senza palla e sfugge spesso tra le maglie dei difensori del Porto. Sfortunato nelle conclusioni, sbaglia anche qualche passaggio di troppo. Dal 67' Pjaca 7,5 – La prima rete con la maglia della Juventus la trova nel momento meno atteso, nella sua prima presenza stagionale in Champions League. Entra subito in partita e, gol a parte, gioca con estrema sicurezza.

Dybala 7 – Gioca bene tra le linee, al 17' filtra un ottimo pallone per Higuain. Poco dopo, arriva al tiro con il corpo all'indietro e non inquadra la porta. Prima dell’intervallo il palo gli nega la gioia del gol. Dal 86' Marchisio s.v.

Mandzukic 6,5 – Tra i quattro d'attacco è quello che si vede meno, anche perché consente l’inserimento di Pjanic o Khedira. A inizio ripresa è in posizione regolare quando Dybala insacca partendo in fuorigioco.

Higuain 6,5 – Poco dopo il quarto d'ora perde l’attimo in area per insaccare. Sul finale di primo tempo trova la risposta di Casillas sul suo piazzato basso. Nel secondo tempo, prova un destro a girare sul secondo palo che sfiora il palo.

All. Allegri 7,5 – Confermata la scelta di spedire in tribuna Bonucci, dopo la diatriba durante e dopo la gara di venerdì col Palermo. Il tecnico bianconero conferma il modulo, affidandosi dietro alla coppia Barzagli-Chiellini, rilanciando titolare in Europa Lichtsteiner e puntando su Pjanic a centrocampo. I bianconeri prendono subito le misure agli avversari, controllano il possesso della palla e vanno vicino al vantaggio con Higuain e Dybala. I cambi nel secondo tempo si rivelano indovinati: Pjaca e Dani Alves entrano e decidono il match.

Arbitro: Brych 6 – Non ci pensa due volte a lasciare in dieci il Porto, dopo il doppio fallo di Alex Telles nel giro di poco tempo: decisione che sembra inevitabile. I giocatori del Porto protestano per un colpo di mano di Pjanic, per la quale concede solo la punizione. Prima della fine del primo tempo, altro giallo per Maxi Pereira, anche in questo caso per un fallo evidente. A inizio secondo tempo annullata la rete di Dybala, che era in fuorigioco. Buona conduzione di gara.

TABELLINO

PORTO-JUVENTUS 0-2

PORTO (4-1-3-2): Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles; Danilo; Brahimi (73’ Diogo Jota), Ruben Neves (60’ Corona), Herrera; Andrè Silva (30’ Layùn), Soares. A disp: Josè Sà, Boly, Andrè Andrè, Oliver Torres. All. Nuno Espirito Santo

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner (73’ Dani Alves), Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado (67’ Pjaca), Dybala (86’ Marchisio), Mandzukic; Higuain. A disp: Neto, Asamoah, Benatia, Rugani. All. Massimiliano Allegri

ARBITRO: Felix Brych (Germania)

Marcatori: 72' Pjaca (J), 74' Dani Alves (J)

Ammoniti: 26' Alex Telles (P) 28' Alex Telles (P), 46' p.t. Maxi Pereira (P), 49' Lichtsteiner (J), 85' Herrera (P)

Espulsi: 28’ Alex Telles (P)