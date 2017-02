Europa League, sedicesimi di finale: le prime qualificate, c'è lo United

22/02/2017 19:50

EUROPA LEAGUE SEDICESIMI / Primi verdetti nei sedicesimi di finale di Europa League: Krasnodar, Schalke e Manchester United staccano il passo per il turno successivo dopo le gare del pomeriggio. I 'Red Devils' e i tedeschi avevano già ipotecato la qualificazione vincendo entrambe per 3-0 l'andata contro Saint-Etienne e Paok. Gli uomini di Mourinho si sono imposti anche al ritorno per 1-0, mentre in Germania è finita 1-1. Il Krasnodar, invece, è riuscito a imporre l'1-1 in Turchia eliminando il Fenerbahçe dopo la vittoria dell'andata.

Fenerbahçe-Krasnodar 1-1 (and. 0-1): 7' Smolov (K), 41' Souza (F)

Schalke-Paok 1-1 (and. 3-0): 23' Schopf (S), 25' Nastasic aut. (P)

Saint-Etienne-Manchester United 0-1 (and. 0-3): 17' Mkhitaryan (M)

B.D.S.