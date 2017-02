Atalanta, Kessié gela la Roma: "Direi sì a questi due club!"

22/02/2017 19:04

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE' / Ormai da mesi al centro di numerose voci di calciomercato, Franck Kessié sta dimostrando sul campo di non subire troppo il condizionamento dei 'rumors', continuando a fornire ottime prestazioni con la maglia dell'Atalanta. A gennaio, la Roma si è portata molto avanti nelle trattative per il centrocampista ivoriano, tentando addirittura di portarlo in giallorosso sin da febbraio, ma la mancata chiusura definitiva dell'affare potrebbe esporre la compagine capitolina a diversi pericoli.

Calciomercato Roma, Kessié: "Direi sì a Chelsea e United"

Nel corso di un evento organizzato presso lo Store ufficiale del club orobico, l'ex Cesena ha risposto anche ad alcune domande di mercato. "Non so niente dell'interesse della Roma, a gennaio ero impegnato in Coppa d'Africa. Sono tornato e sono concentrato esclusivamente sul mio club. Manchester United? Direi sicuramente di sì. Chelsea? Direi anche a loro di sì".