Milan, sorpresa Montolivo: rientro più vicino

22/02/2017 18:39

MILAN MONTOLIVO / E' partito il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Riccardo Montolivo: buone notizie per il capitano del Milan, fermo da ottobre per la rottura del legamento crociato nel corso di Italia-Francia. Il centrocampista si è rivisto oggi a Milanello dove ha fatto lavoro atletico e anche alcuni esercizi con il pallone. Per il calciatore la data del rientro non è ancora stabilita ma intanto il percorso di avvicinamento al ritorno in campo procede.

B.D.S.