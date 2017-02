Calciomercato Juventus, Bentancur: "Il mio agente è in Italia"

22/02/2017 18:31

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR / Di ritorno dal Sub 20, vinto con l'Uruguay, Rodrigo Bentancur ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle voci sulle sue condizioni fisiche e parlando anche del suo possibile futuro alla Juventus. "Mi sento molto bene e, per spegnere i rumors, ho preso un chilo e mezzo. Il tecnico mi ha detto di avermi visto bene con la Nazionale e che ora mi riposo e poi conta su di me per la prima partita".

Il 19enne ha poi parlato del possibile futuro alla Juventus: "Il mio agente è in Italia, se devo andare alla Juve mi avviserà. Ora ho la testa qui al Boca".

B.D.S.