Porto-Juventus, Tacchinardi: "Barzagli-Chiellini, può essere un azzardo"

22/02/2017 18:11

PORTO JUVE CHAMPIONS - Mancano poco più di due ore al fischio d'inizio di Porto-Juventus, match d'andata degli ottavi di Champions League. Leonardo Bonucci è stato spedito in tribuna per punizione dal tecnico Allegri, al centro della difesa giocheranno Barzagli e Chiellini, reduci da problemi fisici. "Può essere un azzardo, perché tutti e due non giocano da un po' - le parole di Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, a 'Premium Sport' - Ma la sensazione è che Allegri voglia andare sull'usato sicuro. L'attacco del Porto può far male alla Juve, ma se fisicamente stanno bene Chiellini e Barzagli sono una garanzia. Marchisio in panchina? Non è una riserva, è un super giocatore che può entrare in campo durante la partita che sarà lunga e difficile".

