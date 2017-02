Calciomercato Juventus, l'assist di Aulas per Tolisso

22/02/2017 17:47

CALCIOMERCATO JUVENTUS AULAS TOLISSO / Per il Lione sta arrivando il momento delle cessione: è il presidente Aulas in conferenza stampa ad aprire la porta ad addii eccellenti a fine stagione. Il numero uno del club francese spiega: "Quest'anno abbiamo deciso volontariamente di non cedere calciatori nonostante offerte importanti come quelle per Tolisso e altri. Vedremo cosa succederà quest'estate, credo che ci saranno cessioni significative entro il 30 giugno. Arriva il tempo delle plusvalenze come è successo con Umtiti e Benzema. Se Lacazette dovesse andare via, ho già in mente il sostituto".

Tra le possibili cessioni importanti del Lione figura anche il nome di Corentin Tolisso, nel mirino della Juventus dopo che la scorsa estate è stato vicino al Napoli.

B.D.S.