Manchester United, de Gea-Real: Mourinho prepara la contromossa

22/02/2017 17:45

MANCHESTER UNITED CASEMIRO REAL / Il Manchester United torna alla carica per Casemiro: il centrocampista brasiliano del Real Madrid è un 'pupillo' di Mourinho che in estate vorrebbe strapparlo al club spagnolo. Come si legge su 'okdiario.com', il tecnico portoghese è quasi rassegnato alla partenza di David de Gea destinazione 'Bernabeu', ma prepara la contromossa, far partire l'assalto al brasiliano. Operazione tutt'altro che semplice visto che Zidane considera Casemiro intoccabile e che il centrocampista ha una clausola rescissoria da 200 milioni di euro.

B.D.S.