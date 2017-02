Calciomercato Napoli, l'agente di Hysaj fa suonare l'allarme

22/02/2017 17:16

CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ / Non un momento tranquillo per il Napoli: la sfuriata presidenziale post Real Madrid ha portato con sé qualche strascico e ad agitare ancora di più le acque ci pensa ora Mario Giuffrida, agente di Elseid Hysaj, facendo scattare l'allarme per il futuro del terzino albanese. Parlando a 'Radio Crc', il procuratore spiega: "Hysaj è un calciatore di prospettiva, può ancora crescere e migliorare. Non escludo che chiuda la stagione alla grande, poi in estate può succedere di tutto".

B.D.S.