Figc, Abodi: "Nel programma di Tavecchio i miei appunti"

22/02/2017 16:53

FIGC ABODI TAVECCHIO / Andrea Abodi è uno dei candidati alla presidenza della FIGC. L'attuale numero uno della Lega B dovrà vedersela con Carlo Tavecchio: "Ho ravvisato in tutto quello che è stato inserito nel suo programma gli appunti che gli lasciai sul tavolo più di una volta, ma questo fa parte del gioco - ammette Abodi ai microfoni di 'Radio 24' - La Superlega sarà un fatto inevitabile. Il problema sarà soltanto se l'aspetteremo, cercando di resistere e allontanare quell'appuntamento, che non è programmato ma arriverà, oppure se ci organizzeremo per farci trovare pronti a quell'appuntamento per evitare che dopo la superlega continui tutto il resto. Perché sono due piani inevitabilmente diversi dove si continuerà a giocare a calcio però con uno spirito del tutto differente."

M.S.