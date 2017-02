Inter-Roma, Pioli 'schiera' il talismano Zhang

22/02/2017 16:41

INTER ROMA ZHANG / L'Inter potrà contare su un 'rinforzo' in vista della sfida contro la Roma in programma domenica sera e decisiva per la rincorsa alla zona Champions. A Milano è atteso Zhang Jindong, presidente di Suning e autentico portafortuna per i nerzzurri: contro i giallorossi per il numero uno del gruppo cinese sarà la quinta volta a 'San Siro' e finora i precedenti sono senza macchia con tre vittorie e una sconfitta. Per Pioli quindi un vero portafortuna per la partita che può dare una svolta alla stagione.

B.D.S.