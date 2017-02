Calciomercato Las Palmas, l'ultimatum di Javi Varas

23/02/2017 05:27

LAS PALMAS VARAS - Non usa giri di parole Javi Varas, portiere del Las Palmas. Il calciatore è in scadenza di contratto nel giugno prossimo e ha lanciato un vero e proprio ultimatum al suo attuale club per parlare di un futuro insieme. "Ho 34 anni, non posso aspettare - ha detto a 'La Provincia' - Se domani arriva un'opportunità importante, devo valutarla. Quando vorranno parlare, parleremo. Sto valutando interessamenti giunti da altri club".

A.L.