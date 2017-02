Inter, UFFICIALE: la Figc multa Icardi e il club

22/02/2017 16:26

INTER FIGC MULTA ICARDI LIBRO / Multa per Icardi e per l'Inter: questa la decisione della Figc sul caso che ha riguardato l'attaccante nerazzurro e la sua autobiografia 'Sempre Avanti'. Calciatore e club hanno 'patteggiato' una multa di 13.500 euro Icardi e 6.500 euro la società.

Questo il comunicato della federazione: "Autobiografia Icardi: ammende per l’attaccante dell’Inter e per la società In merito alla pubblicazione lo scorso ottobre del libro autobiografico di Mauro Icardi dal titolo 'Sempre Avanti' e considerata la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva formulata dal giocatore e dall’Inter, Icardi è stato sanzionato con un’ammenda di 13 mila e 500 euro, mentre la società nerazzurra dovrà pagare un’ammenda di 6 mila e 500 euro. Nel libro, in violazione degli art. 1 bis, comma 1 e 12, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, veniva fatto riferimento a fatti inneggianti a condotte violente, con l’utilizzo di espressioni ingiuriose, offensive ed altamente diseducative, costituenti incitamento ed apologia alla violenza, ponendo così in essere un comportamento contrario a principi di lealtà, correttezza e probità".

B.D.S.