Calciomercato Roma, Paredes: "Per fortuna sono rimasto. Sul rinnovo..."

22/02/2017 15:59

EUROPA LEAGUE PAREDES / Nel corso della conferenza stampa tenuta al fianco di Spalletti, alla vigilia della sfida di Europa League tra Roma e Villarreal, Paredes ha commentato anche le tante voci di mercato che lo hanno visto protagonista: "Sono stato tranquillo a gennaio, così come la scorsa estate. Di rinnovo non abbiamo ancora parlato ma penso soltanto a giocare, pronto per le opportunità in partita".

In seguito, intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', ha dichiarato: "Per fortuna sono rimasto, era la mia prima scelta.".

L.I.