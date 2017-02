23/02/2017 01:32

MALAGA RINNOVO RECIO / Il Malaga e Recio hanno deciso di continuare insieme: come annunciato dal club spagnolo, il 26enne centrocampista, che ha trascorso tutta la sua vita nella società andalusa, ha prolungato il contratto fino al 2021. Il calciatore in questa stagione ha collezionato nove presenze ed è attualmente fermo per infortunio.

B.D.S.