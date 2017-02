Juventus, Paolo Rossi: "Giusta la decisione di Allegri su Bonucci. Contano solo gli obiettivi"

22/02/2017 15:48

JUVENTUS BONUCCI PAOLO ROSSI / Continua a tenere banco il 'caso' Bonucci. A parlare dell'esclusione del difensore per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, dopo la discussione con Allegri di venerdì scorso durante Juventus-Palermo, è stato Paolo Rossi. L'ex attaccante - intervenuto ai microfoni di 'Radio 24' - ha così commentato l'accaduto: "Quello che è successo in campo a Torino poteva accadere in qualunque altro campo, può succedere. Alla Juventus questo non deve succedere, ricordo che un anno sono stato sostituito 19 volte da Trapattoni e mai mi sarei sognato di mandarlo a vaffa... Non dicevo una parola, ma anche la forma è importante e anche farlo davanti ad un pubblico farlo platealmente cosi non sta bene".

SCELTA GIUSTA - "Io credo che la Juventus e Allegri abbiano fatto bene anche perché credo che sia corretto prendere qualche decisione importante affinché questo non accada più, dev'essere un monito per il futuro. Scelta presa solo da Allegri? Mi sembrerebbe abbastanza strano che abbia deciso soltanto lui, perché alla Juventus si decide con la società".

GRUPPO - Alla Juventus in generale è molto più forte il gruppo che non il singolo ed e sempre stato cosi, e tutte le decisioni sono state prese a favore del collettivo e mai del singolo giocatore, alla Juventus interessa poco che Higuain vinca il titolo di capo cannoniere, alla Juventus contano gli obiettivi".

M.S.