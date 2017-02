Sampdoria, Osti apre a Nicolini

22/02/2017 15:06

SAMPDORIA OSTI NICOLINI / Dopo aver detto no al Genoa per amore della Sampdoria per Enrico Nicolini si potrebbero aprire le porte della società blucerchiata. E' il direttore sportivo Carlo Osti a confermare questa possibilità parlando a 'Sky': "Nicolini ha fatto un grande gesto, molto apprezzato dalla società. Ha dimostrato che la dignità non ha prezzo. Per i tifosi è diventato una bandiera, un eroe: saremo contenti di portarlo nel nostro club. E' un ottimo tecnico, sarebbe un onere averlo con noi".

B.D.S.