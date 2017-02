Milan, si riparte da una leggenda rossonera

22/02/2017 14:40

MILAN BARESI CINESI / Il Milan cinese riparte dal passato: Franco Baresi potrebbe avere un ruolo di primo piano nel futuro organigramma rossonero, una volta completato il passaggio di proprietà da Berlusconi al Sino-Europe Sports. Come si legge sull'edizione odierna di 'Leggo', infatti, al vaglio della futura nuova proprietà rossonera c'è un ampliamento dei poteri per l'ex difensore e capitano della squadra che collezionava trofei in Italia e nel mondo. Attualmente Brand Ambassador, l'ex leggenda potrebbe presto far parte a pieno regime delle news Milan più importanti.

Il SES è da tempo alla ricerca di una figura del passato che possa fungere da unione tra il Milan che è stato e quello che sarà. Vari gli ex rossoneri che sono stati contattati in una sorta di calciomercato dirigenziale che non ha però portato a buoni frutti. Il gruppo cinese ha provato a più riprese a convincere Maldini a rientrare in società ma senza riuscirci. Contatti andati a vuoto anche con altri ex calciatori come Costacurta e Albertini.

Milan, niente presidenza per Berlusconi: Baresi con più poteri

Ora la proprietà cinese sta per 'incassare' anche il no di Berlusconi alla presidenza onoraria. Le indiscrezioni, infatti, parlano della volontà dell'attuale patron di declinare l'invito a rivestire un ruolo di facciata all'interno dell'organigramma. Ecco allora la svolta con la decisione che sarebbe stata presa di aumentare il peso in società di Baresi. Le prossime due settimane ad ogni modo saranno quelle della verità con varie tappe di avvicinamento al closing: già all'inizio dela prossima settimana dovrebbero essere annunciati i componenti del Ses, poi il 3 marzo sarà il momento dell'assemblea con annesso closing, infine la nomina del nuovo Cda che dovrebbe vedere Yonghong Li presidente e Marco Fassone amministratore delegato. A quel punto nascerà il nuovo Milan che il 4 marzo sarà presentato in conferenza stampa.

B.D.S.