Italia, Ventura: "Serve un confronto con Balotelli. Verratti il futuro. Bonucci..."

22/02/2017 14:20

ITALIA VENTURA BALOTELLI / Il caso Bonucci, escluso per la sfida di Champions League contro il Porto, dopo la discussione avuta sul campo con Allegri durante Juventus-Palermo, continua a far discutere. Il tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura, ha detto la sua in merito al provvedimento, adottato dal club bianconero: "Ci saranno stati motivi validi - riporta 'Sky Sport' - La decisione è stata presa da una grande società".

Il tecnico della Nazionale ha parlato anche del futuro del suo centrocampo, che con Verratti e Gagliardini sembra davvero in buone mani: "A Verratti auguro tanta saluta. Se sta bene è il futuro della Nazionale. Gagliardini? Ha enormi potenzialità, l'ho convocato prima che lo conoscessero tutti".

BALOTELLI - Immancabile l'argomento Balotelli, non convocato nemmeno per l'ultimo stage - "Dovremo avere un confronto. Non si discute sul talento ma sul resto".

M.S.