Calciomercato Fiorentina, Cannavaro: "Kalinic ancora prima scelta. No a Rooney"

22/02/2017 13:31

CANNAVARO KALINIC / Meno di una settimana e poi i tifosi della Fiorentina potranno tirare un sospiro di sollievo. In questi ultimi sei giorni di apertura del calciomercato cinese, però, il club viola dovrà fronteggiare l'ennesimo assalto del Tianjin Quanjian per il suo bomber Nikola Kalinic. E' lo stesso tecnico Fabio Cannavaro ad ammettere di non aver ancora mollato la presa per Kalinic, confermando quanto anticipato da Calciomercato.it: "Abbiamo bisogno di un attaccante e la nostra prima scelta continua ad essere lui - le parole dell'allenatore napoletano alla tv della società riportate da 'goal.com' - I viola non vogliono lasciarlo andare in questo momento. Per questo, viste le circostanze e la clausola di rescissione, dobbiamo capire come agire. Parlerò con la dirigenza. Rooney? C'è stato un approccio, ma poco approfondito: non sarebbe adatto al nostro stile di gioco. Per questo non sono state necessarie ulteriori discussioni. Abbiamo fatto un'offerta anche per Aubameyang, ma il Borussia Dortmund l'ha rifiutata".

M.R.