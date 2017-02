Inter, Yining: "Attendiamo effetti a lungo termine in Cina"

22/02/2017 13:14

INTER ACADEMY YINING / A margine dell'incontro in Regione Lombardia con il gruppo Suning, il responsabilie dell'Inter Academy di Nanchino Pan Yining ha rilasciato qualche battuta ai cronisti presenti tra cui quello di Calciomercato.it. "Questo progetto è iniziato ad aprile e in otto mesi lo abbiamo inserito in molte scuole: più di 100mila ragazzi hanno avuto un'esperienza formativa nel calcio. Mi piace l'Inter, mi piace l'Italia e soprattutto mi piace lo spirito dello sport. Per ora abbiamo tre Academy in Cina, una a Nanchino, una a Pechino e una a Shanghai. Ci attendiamo degli effetti a lungo termine nel nostro Paese, per ora è passato troppo poco tempo".

M.R.