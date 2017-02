Fiorentina-Borussia, Sousa: "Servirà un'impresa. Kalinic in Cina? E' straordinario"

22/02/2017 13:09

SOUSA EUROPA LEGUE / Ai microfoni di 'SkySport', Paulo Sousa ha presentato la sfida europea di domani sera. La Fiorentina partirà dal vantaggio di 1-0, ma nessuno a Firenze sente di avere la qualificazione in tasca: "Servirà un'altra impresa - esordisce il lusitano -. Il Borussia Mönchengladbach è forte sui singoli e sul collettivo. Il mio pensiero è vincere l'Europa League? Il mio pensiero è vincere domani, chi passa questo turno ha grosse possibiltià di arrivare fino in fondo. Io ci credo". Poi il pensiero e l'attualità delle news Fiorentina vanno ai giovani in copertina, Bernardeschi e Chiesa: "Su di loro ho già detto tanto. Sono per prima cosa della nostra città, sempre presenti sul campo, sia individualmente ma anche la voglia e il piacere di vincere con le loro prestazioni, la loro qualità. Spero che domani possano regalare il massimo che serve per vincere".

Intanto Fabio Cannavaro è di nuovo in pressing su Kalinic. Il calciomercato in Cina chiude il 28 febbraio, ci sono i tempi per riaprire la trattativa: "Nikola è stato coinvolto in una situazione particolare, ha fatto capire che non è una persona normale, bensì straordinaria. Ultimamente ha avuto qualche problema fisico che non l’ha fatto allenare bene. Gonzalo? Se mi focalizzo sulle ultime due prestazioni fatte, sono contento così. Spero resti così fino alla fine della stagione".

Sousa sul suo futuro e sconfitta di Milano

In conferenza stampa, il tecnico portoghese è tornato sull'assetto tattico di domani: "Cambieremo qualcosa per essere al top e per verticalizzare il nostro gioco, loro hanno grande intensità. Dobbiamo attaccare e fare gol. Le mie decisioni vengono prese per cercare di far vincere la squadra. La sconfitta di Milano? Sotto il profilo del risultato è stato un passo indietro, siamo andati a giocarcela per vincere, ma purtroppo non ci siamo riusciti a conquistare i tre punti". Immancabile la chiosa sul futuro: "Non mi dà fastidio sentire parlare, sono nel calcio da tempo, è sempre stato così".

I.T.